أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس" في سينما أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور أبطال العمل وعلى رأسهم أحمد فهمي، ولبلبة، وأوس أوس، وعدد من نجوم الفن.

وكشف الفنان أوس أوس عن سبب قبوله الفيلم، قائلاً إنه يشعر بالارتياح في التعامل مع أحمد فهمي، وأنه يوجد بينهما كيمياء خاصة، مشيرًا إلى أنه يقوم بشخصية صديقه، الذي يقود أتوبيسًا طوال الوقت في الفيلم.

وأضاف أوس أوس أن الفيلم كله مشاهد خارجية، وأن أجواء التصوير كانت متعبة للغاية بسبب درجة الحرارة العالية والتصوير في الصحراء، وأيضًا السفر إلى المحافظات، وكان هذا مقصودًا حتى نستعرض جميع المعالم داخل مصر.

فيلم "عصابة الماكس" من بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، وهشام ماجد. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، ومن إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.