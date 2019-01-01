 اكتشاف 1000 قطعة جنائزية أثرية جنوب غربي الصين - بوابة الشروق
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اكتشاف 1000 قطعة جنائزية أثرية جنوب غربي الصين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 14 يوليه 2019 - 9:42 ص | آخر تحديث : الأحد 14 يوليه 2019 - 9:42 ص


اكتشف علماء آثار في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين نحو 1000 قطعة جنائزية في مجمع مقابر يضم مجموعة كبيرة من المقابر.

وقال كانغ لي هونغ الباحث المشارك بمعهد يونان للآثار الثقافية وعلوم الآثار - في تصريح اليوم - إن المقابر ترجع إلى فترة زمنية بين أوائل العصر البرونزي وفترة الربيع والخريف (770-476 ق.م) وعصر الممالك المتحاربة (475-221 ق.م)، مشيرا إلى أن العلماء اكتشفوا 998 قطعة أثرية بينها فخاريات وقطع حجرية وعملات صدفية قديمة، وذلك في 652 مقبرة.

وأضاف هونغ أن الاكتشافات تتيح مواد غنية للدراسات بشأن الطقوس الجنائزية والثقافة المحلية، سيما في حوض نهر جينشا غربي الصين.

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