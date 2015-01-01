إيطاليا تعيد عمل فني لبانكسي سرق من موقع هجوم إرهابي فرنسي

أحيت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، يوم الباستيل بتسليم عمل فني لبانكسي إلى السفارة الفرنسية بعد عام ونصف العام من سرقته من مكان أسوأ هجوم إرهابي شهدته فرنسا.

ورسم فنان الشارع البريطاني صورة امرأة حزينة على باب الطوارئ في باتاكلان، قاعة حفلات باريس، لإحياء ذكرى 90 شخصًا قتلوا هناك في 13 نوفمبر 2015.

وسرق الباب في يناير 2019، وتم استعادته الشهر الماضي بعد أن كان مخفيا في غرفة عليا تحت سقف حظيرة في منطقة أبروتسو وسط إيطاليا.

ونشرت السفارة الفرنسية في روما صورا لضباط من شرطة الدرك الإيطالية ( كارابينيرى ) وهم يكشفون الباب في حفل في بالسفارة.

وقال السفير كريستيان ماسيه قوله "هو رمز مثير للمشاعر بمناسبة عيدنا الوطني".

وقال الجنرال روبرتو ريكاردي رئيس فرقة حماية التراث الفني في شرطة الدرك الإيطالية في بيان "كان هذا هو واجبنا. يجب أن تبقى الأعمال الفنية حيث تنتمي، خاصة عندما تكون للتكريم".

تم استهداف باتاكلان في 13 نوفمبر 2015، كجزء من سلسلة من الهجمات بالأسلحة النارية والقنابل التي استهدفت أيضًا الشرفات والساحات أمام المقاهي والمطاعم في شرق باريس والمناطق المحيطة باستاد فرنسا.

وقتل 130 شخصا في الهجمات التي نفذها تنظيم "داعش" المتطرف.