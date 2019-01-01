المصالحة الروسي: إصابة جنود روس وأتراك بتفجير عبوة ناسفة في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن ثلاثة جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون أثناء مرور دورية روسية تركية مشتركة في سوريا.

وأفاد بيان للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، حسبما أوردت وكالة أنباء /نوفوستي/ اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة. وأضاف البيان أن أفراد طاقم السيارة المدرعة التركية أصيبوا أيضا جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة خلال مرور دورية روسية تركية

مشتركة، مشيرا إلى إجلاء جميع المصابين على الفور من المنطقة.

وأوضح البيان أنه جرى نقل الجنود الروس إلى قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، لافتا إلى أن حالة الجنود المصابين مستقرة.