تركيا تسجل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، و20 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 1049 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 196 ألفًا و720.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 575 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.