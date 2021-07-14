وزير الخارجية الأمريكي يجدد دعم بلاده للحكم الديمقراطي والاستقرار في هايتي

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع الأمين العام لمنظّمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو، الأوضاع في (هايتي) بعد اغتيال رئيسها جوفينيل مويس، حيث أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للحكم الديمقراطي والاستقرار في البلاد.

وأفادت الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن بلينكن أعرب عن تقديره لعمل منظمة الدول الأمريكية لدعم الديمقراطية في هايتي، مشددا على الالتزام بالعمل مع منظمة الدول الأمريكية والشركاء الدوليين؛ لمساعدة هايتي على استعادة الأمن وتمهيد الطريق لانتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة العام الجاري.

وأعرب بلينكن عن قلقه إزاء الوضع السياسي والأمني في هايتي، مجددا دعم الولايات المتحدة للحكم الديمقراطي والاستقرار في البلاد.