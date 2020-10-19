الجمهور السكندري على موعد مع حفل الفنان علي الحجار، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يوليو 2021، في إطار حفلات المهرجان الصيفي لمكتبة الإسكندرية.



وفيما يلي برنامج الحفل، وفقًا لما علمته الشروق من المطرب علي الحجار.

بدون ترتيب :

١- من غير ماتتكلمي

٢- بنت وولد

٣- لو عايز

٤- زي الهوي

٥- ياموجة يازرقة

٦- روحي فيكي

٧- تيجيش نعيش

٨- متصدقيش

٩- الزين والزينة

١٠- ريشة

١١- الليلة ليكي

١٢- الليل وآخره

١٣- إنكسر

١٤- اسكندراني

١٥- عارفة

١٦- مسألة مبدأ

١٧- شمعة ودمعة

١٨- العروسة

١٩- مبسوطين

٢٠- أنا كنت عيدك

٢١- رمي رمشه

٢٢- واسيبك ليه

٢٣- الحلواني



والحجر ممتد يوميًّا من الساعة 9.00 ص إلى 7.00 م؛ ما عدا يوم الجمعة من 2.00 إلى 7.00 م، ويوم السبت من 12.00 ظ إلى 4.00 م، ويظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الفعالية حتى بدايتها أو حتى نفاد التذاكر.