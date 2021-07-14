 الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ 30.9 مليون حالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ 30.9 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 8:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 8:19 ص

سجلت الهند 38 ألفا و792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و946 ألفا و74 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 624 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 411 ألف و408 أشخاص.
وأفادت بأن 41 ألف حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و104 آلاف و720 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 429 ألفا و946 حالة.


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