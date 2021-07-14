بريطانيا تنتهي من تلقيح ثلثي البالغين ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، حصول ثلثي البالغين بأنحاء المملكة المتحدة على جرعتي التطعيم كاملتين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب جاويد - وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - عن سعادته بتمكن بلاه من تحقيق هذا الهدف قبل حوالي أسبوع من موعده المخطط له، واصفًا الأمر بالإنجاز الضخم، مؤكدًا أن اللقاح هو حائط الدفاع ضد الفيروس.

وقدم شكره لجميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على اللقاح، كما أوضحت الشبكة أن مسؤولي البلاد كانوا يطمحون لتحقيق هذا الهدف قبل رفع المزيد من القيود في إنجلترا الاثنين المقبل.