قال البلجيكي لوران دي بوك، رئيس البعثة بمكتب المنظمة للدولية للهجرة غير الشرعية بمصر، اليوم الأربعاء، أنه حاليا يوجد نحو 55 ألفا و424 مهاجرا من الدول الإفريقية، في دولة ليبيا، يستعدون للهجرة إلى أوروبا، مضيفا أن السلطات المصرية أعادت 5000 مهاجر مصري من ليبيا العام الماضي، ومن شهر يناير إلى مايو هذا العام تم استرجاع 1000 مهاجر مصري.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"الشروق" على هامش مؤتمر الهجرة غير الشرعية بمكتبة الإسكندرية، أن من أهم أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، البطالة، وتابع: "نتعاون مع الحكومات من أجل تقليل حجم الظاهرة ووضع إطار شرعي لها".