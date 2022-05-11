مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم صاروخي بغرب أوكرانيا

أفادت السلطات اليوم الخميس، بأن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا في هجوم روسي على وسط مدينة فينيستيا بغرب أوكرانيا.



وقال رئيس الشرطة إيهور كليمينكو اليوم في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن 90 شخصا أصيبوا . وقد أصابت ثلاثة صواريخ مركزا تجاريا، ونتيجة لذلك اندلع حريق أتي على 50 سيارة متوقفة .



وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تطبيق تيلجرام " ما هذا، إذا لم يكن عملا إرهابيا واضحا".



وأضاف أن روسيا تقتل المدنيين يوميا، وتهاجم أهدافا مدنية لا يوجد جنود بها، بالصواريخ.



وتعرضت مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا للضرب أيضا بصواريخ خلال الليل. واستهدفت الصواريخ التسعة مباني منها فندق وما لا يقل عن مدرسة. وقالت السلطات إن شخصا أصيب في الهجوم.



من جهة اخرى، أأعلن الجيش الأوكراني أنه قصف مرة أخرى أهدافا في منطقة خيرسون التي يحتلها الروس في جنوب البلاد .



وفقا للمتحدث باسم إدارة أوديسا العسكرية ،سيرهي براشوك، انه تم قصف نقطتي قيادة وموقع هبوط في بلدة نوفا كاخوفكا .



وأعلنت القيادة الجنوبية في ساعة متأخرة ليلة أمس الأربعاء أن 13جنديا معاديا قُتلوا وتم تدمير العديد من العربات المدرعة .



ويتعذر التحقق على نحو مستقل من هذه الأرقام .