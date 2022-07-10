 دونالد ترامب يعلن وفاة زوجته إيفانا - بوابة الشروق
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دونالد ترامب يعلن وفاة زوجته إيفانا


نشر في: الخميس 14 يوليه 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 10:42 م
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد تارمب، اليوم الخميس، وفاة زوجته إيفانا ترامب عن عمر 73 عامًا.

وقال الرئيس السابق - في بيان نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك".

وأضاف: "كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة".

وتزوجت إيفانا - المولودة في جمهورية التشيك والدة الأبناء الثلاثة الأكبر للرئيس الأمريكي السابق (دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ) ترامب في عام 1977.

وقال ترامب: "لقد كانت فخورة جدًا بأبنائها، لأننا كنا جميعًا فخورين بها، ارقدي بسلام، إيفانا!".

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