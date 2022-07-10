دونالد ترامب يعلن وفاة زوجته إيفانا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد تارمب، اليوم الخميس، وفاة زوجته إيفانا ترامب عن عمر 73 عامًا.



وقال الرئيس السابق - في بيان نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك".



وأضاف: "كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة".



وتزوجت إيفانا - المولودة في جمهورية التشيك والدة الأبناء الثلاثة الأكبر للرئيس الأمريكي السابق (دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ) ترامب في عام 1977.



وقال ترامب: "لقد كانت فخورة جدًا بأبنائها، لأننا كنا جميعًا فخورين بها، ارقدي بسلام، إيفانا!".