ارتفاع أرباح شركة دلتا إيرلاينز في الربع الثاني

كشفت شركة طيران "دلتا إيرلاينز" الأمريكية أن ارباحها في لربع الثاني زادت عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة تقديرات المحللين.

وبلغ صافي أرباح الشركة 83ر1 مليار دولار، أو 84ر2 دولار للسهم، مقابل 735 مليون دولار ، أو 15ر1 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي.

وباستثناء البنود الخاصة، أعلنت دلتا إيرلاينز عن تسجيل أرباح معدلة بلغت 72ر1 مليار دولار أو 68ر2 دولار للسهم عن هذه الفترة. وتوقع المحللون في المتوسط أن تحقق الشركة مكسبا يبلغ 39ر2 دولار للسهم الواحد.

وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني بنسبة 7ر12 % إلى 58ر15 مليار دولار مقابل 82ر13 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.