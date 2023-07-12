انطلاق حملة الكترونية واسعة لمناهضة الحصار المفروض من قبل الحوثيين على مدينة تعز اليمنية

انطلقت مساء يوم الخميس، حملة الكترونية واسعة، لمناهضة الحصار الذي تفرضه جماعة أنصار الله الحوثية منذ ثلاثة آلاف يوم، على مدينة تعز(جنوب غربي اليمن).

وقال نبيل شمسان، محافظ محافظة تعز (موالي للحكومة الشرعية)، في مؤتمر صحفي "إن حصار ميليشيا الحوثي للمدينة، يعد أبشع جريمة وعقاب جماعي يشهدها التاريخ الحديث".

وأوضح أن الحصار "تسبب بتدمير البنية التحتية والخدمية وتدمير المنشآت، وإغلاق الطرق، ونزيف الأرواح بالقصف اليومي والقنص والألغام، وصعوبة الحصول على الخدمات المعيشية والسفر وانتقال المرضى".

وأشار شمسان إلى أن "الحصار تسبب بأزمة مياه تصل إلى 75% من احتياج السكان، وتدمير 50% من شبكة الطرق وارتفاع تكلفة السفر طول المسافة 1000% ونقل البضائع، فضلاً عن الحوادث المرورية التي بلغت 481 حادثا نتج عنها 374 حالة وفاة، وإصابة 966 حالة وخسائر قدرت بـ 475 مليون دولار".

كما استعرض شمسان بعض آثار الحصار على التعليم، وقال إنه تسبب "بتضرر 180 مدرسة، وإغلاق 31 وتضرر 32 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المتضررين من عدم القدرة للوصول إلى الجامعات 8 آلاف طالب وطالبة".

وتابع"توقفت الشركات والمؤسسات التجارية وانعدمت المشتقات النفطية في حين بلغت الخسائر المالية في الإيرادات 228 مليون دولار في العام العام الواحد، وتضرر 9 ألف عامل".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن فك الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر والطرقات هي الاختبار الرئيسي أمام السلام ومجمل العملية السياسية في اليمن.

ويفرض الحوثيون، حصاراً مطبقا على مدينة تعز، منذ 13 يوليو 2015، عقب سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة بقوة السلاح، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان.