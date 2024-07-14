جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استشهاد قائد لواء خان يونس في مجزرة المواصي أمس

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، استشهاد قائد لواء خان يونس في حركة حماس رافع سلامة في المجزرة التي نفذها الاحتلال بمنطقة مواصي خان يونس أمس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن «طائرات حربية هاجمت يوم أمس، وقضت بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والشاباك، على رافع سلامة قائد لواء خانيونس».

وزعم أن «رافع سلامة، من أبرز المقربين لمحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ومن مخططي ومنفذي عملية السابع من أكتوبر».

وادعى أن «سلامة انضم إلى حماس في مطلع التسعينيات، وعُين قائدًا لكتيبة خانيونس-القرارة تحت قيادة محمد السنوار، ولعب دورًا مركزيًا في عملية اختطاف الجندي جلعاد شاليط».

ولفت إلى أن «سلامة كان مسئولًا عن كل عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي تم تنفيذها من منطقة خانيونس باتجاه إسرائيل»، بحسب مزاعمه.