السيطرة على حريق ضخم اشتعل بقطار محمل بالسولار فى قنا

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا منذ قليل في إخماد حريق ضخم نشب داخل جرار قطار بضائع محمل بكمية كبيرة من السولار، والذي كان متجها من محافظة المنيا إلى محافظة أسوان. وقد اندلع الحريق أثناء توقف القطار بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب النيران في جرار قطار البضائع المحمل بالسولار أثناء توقفه بقرية البراهمة.

وعلى الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق داخل جرار القطار رقم 2418، وتمكنت من السيطرة عليه، كما تم انتداب الأدلة الجنائية للتحقيق في أسباب الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة.