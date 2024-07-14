الحكومة الإسرائيلية توافق على تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد بالإجماع على قانون يمدد الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي.

ويحدد الأمر المؤقت خدمة المجندين الذكور بفترة تتراوح بين 32 شهرا و36 شهرا ، وسيعتمد على ما إذا كانوا يخدمون في أدوار قتالية أو غير قتالية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كان مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قد صوت ليلة أمس الخميس على تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 36 شهرا للسنوات الثماني المقبلة.

وبعد مرور هذه السنوات، سوف يتم خفض مدة الخدمة إلى 32 شهرا، واحتمال خفض آخر إلى 28 شهرا لوحدات الدعم وفقا لتقييمات الوضع الأمني، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما ناشد وزير الدفاع يوآف جالانت الحكومة الموافقة على هذه الإجراء، في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.