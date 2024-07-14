ترامب ملطخ بالدماء بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي

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شهد تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا يوم السبت إطلاق أعيرة نارية.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في خبر عاجل "إصابة ترامب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا"، بحسبشبكة سكاي نيوز عربيةالإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في التجمع الانتخابي لترامب"، وفقما نقلت "رويترز".