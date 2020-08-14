قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعة الأهلية، هي جامعة غير هادفة للربح، تدار بواسطة مجلس أمناء، مشيرًا إلى أن ما يتم دفعه كمصروفات لها، لا يتم توزيعه لأصحاب الجامعة، بل ضخه في العملية التعليمية لضمان استمراريتها وجودتها ورفع مستواها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن الجامعة الأهلية لا تكون مملوكة لأشخاص، وإنما لجهة اعتبارية، أو للدولة، قائلًا إن هناك تطور واضح في مؤشر جودة التعليم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم.

وأشار إلى تقدم مصر للمركز 42 على مؤشر جودة التعليم، ضمن أفضل 80 دولة في العالم في هذا الجانب، متابعًا أن مصر أصبحت الثالثة على المستوى العربي في جودة التعليم.

ولفت إلى أن قرار الرئيس السيسي بإنشاء أربع جامعات أهلية، يعد نقلة أخرى في مجال اهتمام القيادة السياسية بأهمية التعليم في بناء البلد.

وأوضح أن مصاريف الجامعات الأهلية ستكون أقل بشكل ملحوظ وواضح مقارنة بالجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أن مناهجها ستكون وفقًا لمعايير دولية، حيث تم مراعاة استراتيجية التعليم المبني على الكفاءات والمهارات بهذه الجامعات، ووفقًا لما يتطلبه سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى وجود تخصصات جديدة بالجامعات الأهلية، لها علاقة بالحوسبة والرقمنة، وغيرها، لافتًا إلى الشراكة مع جامعات عالمية مرموقة.

وذكر أن الدراسة بالجامعات الأهلية ستبدأ في العام الدراسي 2021، موضحًا أن آلية التقديم ومعايير القبول سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأشار إلى أن الدراسة بالجامعات الأهلية ستكون من منطلق «من التعليم إلى التوظيف»، وبالتالي تم مراعاة المهن التي سيستفيد بها الموقع الجغرافي لكل جامعة أهلية من الجامعات الأربع، حيث كليات مرتبطة بالتعدين في منطقة الجلالة، وكلية السياحة بشرم الشيخ وغيرها، مضيفًا أنه سيتم العمل بتلك الجامعات على تأهيل كفاءات لسوق العمل الدولي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارات جمهورية بإنشاء أربع جامعات أهلية على أرض مصر، هى: «جامعة الملك سلمان الدولية»، ويكون لها ثلاثة مقرات بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك «جامعة العلمين الدولية، ويكون مقرها بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، وأيضاً «جامعة الجلالة»، ويكون مقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيراً «جامعة المنصورة الجديدة»، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

