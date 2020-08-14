الأوقاف: استمرار حملات التعقيم والتطهير لجميع المساجد حتى انتهاء أزمة «كورونا»

أعلنا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء و وزارة الأوقاف عدم التوقف عن تعقيم المساجد، مُشددا على استمرار كافة حملات التعقيم والتطهير لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وحتى انتهاء الأزمة بشكل كامل، مُشيرا إلى تحمل وزارة الأوقاف كافة تكاليف التعقيم بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المصلين.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لعودة الصلاة تدريجياً في المساجد، حيث تم وضع عدد من التحذيرات والإرشادات الواجب اتباعها وعدم مخالفتها، ويتمثل أبرزها في ضرورة أن يصطحب كل مصلٍ لمصلاه الخاص، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة بين المصلين، وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فوراً، وعدم فتحه لحين زوال فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.