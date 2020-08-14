الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد محمد فوزي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة دكتور مجدي صابر، مساء الخميس، حفلا فنيا لفرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ،احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد فوزي، و ذلك مع اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية والابقاء على مسافات التباعد الامن للحفاظ على السلامة العامة.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفنان محمد فوزي، حيث شدت الفنانة سارة مجدى خلال الفاصل الأول بأغنيتى اناقلبى خالى، و تملى فى قلبى ، و قدم الفنان مصطفى سعد ياجميل يالى هنا، الشوق حيرنى، وغنت الفنانة شمس إبراهيم كل دقه فىقلبى ولاقيته، ـنا حبيتك الأول، وقدمت عازفة الفلوت داليا عاطف موسيقى كوكتيل من الحان الفنان الراحل.

وفى الفاصل الثانى قدم الفنان أيمن مصطفى اغنيتى تعب الهوى قلبى، دارى العيون، و قدمت الفنانة هبة إسماعيل منايا فى قربك، يا أعز من عينى، واختتم الفنان محمد متولى الحفل باغنيتى استعراض الزهور، و ويانور جديد.

تجدر الاشارة إلى أن فرقة اوبرا الاسكندرية تأسست فى الموسم الفنى لعام 2004، وشاركت فى العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت إعجاب الجمهور والنقاد.