اليابان: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة

قالت ‏اليابان، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، صباح الجمعة.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية، إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي، أمس الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».