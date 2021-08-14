وزير القوى العاملة: الدولة تسعى لإعادة صناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهدها

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أهمية صناعة والغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها.

جاء ذلك في كلمة وزير القوى العاملة خلال افتتاحه المؤتمر العمالي، الذي نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، اليوم السبت، بعنوان (نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج) بمشاركة قيادات نقابية عمالية، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء مجالس إدارة شركات الغزل والنسيج، وأصحاب الأعمال وممثلي جمعية المستثمرين والمهتمين بالشأن العمالي وعدد من نواب من مجلسي النواب والشيوخ، واللجان النقابية من مواقع العمل والإنتاج.

وأوضح سعفان دور العمال في مسيرة الإصلاح والتنمية التي تشهدها مصر، مقدما تقديره إلى عامل الغزل والنسيج الذي يعمل بجد واجتهاد الآن، مشيرا إلى تمكن الدولة المصرية في مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا.. لافتا إلى نهضة مصر التي لن تتحقق إلا بالعمل والإنتاج، منوها بجهود وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل.

وكرم الوزير - خلال المؤتمر - 50 عاملا متميزاً من العاملين بقطاع الغزل والنسيج بمنحهم شهادات تقدير، فضلا عن مبلغ مالي.