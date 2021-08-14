نائب وزير الإسكان: متابعة الرئيس أهم خطوة في إنجاز العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الفترات الماضية شهدت محاولات لإنشاء عواصم جديدة، لكن الأمر كان خاليًّا من الإصرار والجدية والمتابعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مشروعات مصر" على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع سير العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بشكل يومي، معتبرًا ذلك الخطوة الأهم في إنجاز هذا المشروع الضخم.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية هي أول مدينة ذكية بالكامل على أرض مصر، على مستوى كافة الخدمات والمرافق القائمة هناك، موضحًا أن العنصر الرئيسي في المدينة الذكية هو توفر البنية الأساسية السليمة.

وأوضح عباس، أن مركز المال والأعمال بالعاصمة الذي يضم 2 برجًا يعمل فيه أكثر من ثمانية آلاف مهندس وعامل مصري، لافتًا إلى أنهم اكتسبوا خبرات من الشركة الموجودة على الأرض، وهي الأكبر في بناء الأبراج.

وأفاد بأن مصر أدخلت تكنولوجيا بناء الأبراج إلى أراضيها، وهو ما حدث في مدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن هذه الأبراج نفَّذتها شركات مصرية.