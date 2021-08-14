الزراعة: مصر على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك

قال الدكتور محمد القرش الناطق باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا منذ 2014 بالعمل على التوسع في قطاعات الزراعة المختلفة، وعلى رأسها قطاع الثروة السمكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حصاد الأسبوع" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن هذا الاهتمام كان له أثر إيجابي في تحقيق طفرات إنتاجية، مشيرًا إلى أن مصر شبه وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك.

وأوضح أن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع، وهي الدولة الثالثة عالميًّا أيضًا في إنتاج أسماك البلطي، ولها خبرات كبيرة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه يتم استيراد بعض الأسماك التي تحتاج "ظروفًا خاصة" - وفق تعبيره - لا تتوفر في مصر والتي يمكنها العيش فيها مثل الجمبري، غير أنه لفت إلى مشروعات يتم تنفيذها مثل مثلث الديبة الذي يهتم بإنتاج الأسماك من الجمبري، إلى جانب الأقفاص البحرية.

ونوّه بأن هذه المشروعات ستساعد في تنوع الثروة السمكية بما يُحقق للدولة وفرة وريادة وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بتطوير إنتاج هذا القطاع يعود إلى كونه من البدائل المهمة من البروتين من أصل حيواني، وهو بديل آمن، كما أنه ليس مستهلكًا شرهًا للمياه.