كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 119 ألف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد لليوم الرابع على التوالي، إلا أنها ظلت في مستوى أعلى من 100 ألف إصابة لليوم السادس على التوالي، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 119 ألفا و603 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 464 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و355 ألفا و958 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و623 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.