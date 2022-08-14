إعلام إسرائيلي: منفذ عملية القدس وصل للشرطة بسيارة تاكسي وسلم نفسه

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ منفّذ عملية القدس، أمير صيداوي، وصل إلى حاجز موريا للشرطة بسيارة أجرة (تاكسي)، حيث سلم نفسه تاركاً مسدساً وسكيناً في السيارة.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن صيداوي (26 عاماً)، من سكان القدس الشرقية، نفّذ العملية التي استهدفت حافلة تقل عدداً من المستوطنين في القدس المحتلة.

وتم توقيف سائق التاكسي الذي أوصل صيداوي إلى مركز الشرطة الإسرائيلي، للاستيضاح منه، وأنه بحسب قوله فإنه نقل أمير "من قرب مستشفى شعري تسيدك" الإسرائيلي.

يشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي لفت إلى إنّ منفّذ علمية القدس سلم نفسه بعد 6 ساعات على تنفيذها، وأنّه "نقل للتحقيق معه".

وكشفت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، تفاصيل عملية إطلاق النار، موضحةً أنّ منفّذ عملية القدس استهدف 3 وجهات خلال العملية التي قام بها في شارع معاليه هشالوم في القدس.

وأضافت "القناة الـ 12" أنّ "المنفّذ أطلق في البداية النار نحو ركاب حافلة تقل مستوطنين، ثم سيارة كانت تسير بجانبها، ثم مارّة كانوا يسيرون في الشارع".

وفي السياق، أعلنت "نجمة داوود الحمراء" أنّ "حصيلة العملية بلغت 10 إصابات منهم 2 في حالة خطرة، 5 في حالة متوسطة وخفيفة" في حصيلة غير نهائية.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم الأحد، قالت تقارير إن عددا من الجرحى والقتلى سقطوا في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة تقل عدداً من المستوطنين في القدس المحتلة.