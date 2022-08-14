كشفت قائمة المتوفين الموجودين في مستشفى إمبابة من حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية بإمبابة عن وفاة ثلاثة أشقاء توائم صغار هم مهرائيل ويوسف وفلوبتير باسم أمير، البالغين من العمر 5 سنوات فقط.

صعدت أرواح التوائم الثلاثة إلى بارئها، في لحظة واحدة، في واقعة درامية أليمة، تعجز العقول عن إدراكها.

وأظهرت قوائم المتوفين فقدان عدد كبير من الأطفال الذين كانوا حاضرين للمشاركة في قداس الأحد.

وكان حريق هائل قد اندلع في كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية بإمبابة صباح اليوم، أسفر عن وفاة 41 مواطنا، وإصابة أكثر من 12 آخرين، نُقلوا إلى المستشفيات.

وتقدم الرئيس السيسي بالعزاء للضحايا واتصل هاتفيا بالبابا تواضروس، بطريرك الكرازة المرقسية، معربا عن تعازيه الحارة، كما وجه الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الضحايا وأسرهم.

وتقرر صرف إعانات عاجلة ومساعدات لأسر الضحايا وللمصابين من محافظة الجيزة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.