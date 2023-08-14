معتز خفاجى: عدد المتهمين في قضايا الإرهاب يبلغ 700 بحد أقصى

أجاب المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، عن قضايا الأرهاب بعد 30 يونيو، وحقيقة وجود فرق في نظرها عن غيرها من القضايا العادية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الإجراءات واحدة في كلتيهما، ولكن الخصوصية في عدد المتهمين، إذ كان عدد المتهمين قد يصل إلى 5 بحد أقصى، بالقضايا العادية، ولكن قضايا الإرهاب تكون جماعة، والعدد يكون من حوالي 50 إلى 700 وهذا هو أقصى عدد نظرت فيه مثل قضايا النهضة ورابعة على سبيل المثال.

وتابع خفاجي: "هذه قضايا جديدة، من حيث العدد، إذ يتم سؤال كل متهم وبنواجه المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وبعدين نطلب من الدفاع سرد طلباته، وبعدها مواجهة الشهود التي يترتب عليها تأجيل الجلسة، والمحامين بيشككوا شهود الإثبات أو يثبتوا نفي شهادة الشهود"، مؤكدا أن تلك القضايا تأخذ وقت أطول من غيرها، قائلا: "يتتم مواجهة كل متهم بالأدلة السمعية والورقية، وإن كانت الادلة ناقصة نبحث في إكتمالها، ولو مكنش في يتم الحكم بالبراءة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .