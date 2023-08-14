الدقهلية تعلن قطع المياه عن عدة مناطق في المنصورة غدا

كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 مساء، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة؛ لإجراء أعمال ربط على خط المياه الجديد قطر 12 بوصة على خط 16 بوصة بشارع الجلاء.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم قطع المياه عن عدد من القرى التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس في ذات يوم الثلاثاء من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء؛ لتنفيذ أعمال الصيانة على خط 600 مم بوليستر بشارع مجلس المدينة بدكرنس.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءً على التقارير التي وردت من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في هذا الشأن.

وأوضح التقرير الأول، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة نطاق حي غرب المنصورة، تشمل شارع سكة سندوب وتفريعاته وشارع جامعة الدول العربية وشارع العباسي وتفريعاته وشارع محمد فتحي وتفريعاته وشارع الجلاء.

وأكد التقرير الثاني، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بنطاق رئاسة مركز ومدينة دكرنس هي قرى نجير وكفر أبو ناصر وديمشلت وأشمون الرمان ودموه.

ووجه المحافظ، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لسرعة إنهاء الأعمال المشار إليها كل في نطاقه، وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد؛ حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وكشف عن أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المذكورة.