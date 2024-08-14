كامل الوزير: حنوفر الدولار وسنلبي كل طلبات المستثمرين

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل، أن مطالب المستثمرين «بها جزء كبير عادل وأصحاب حق فيه»، مشددا أن «الدولة عازمة على حل جميع مشكلاتهم.. وهناك اقتناع وتوجيه من رئيس الدولة أن مستقبلنا في الصناعة وأنه لابد للصناعة أن تقوم في مصر».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، إنه يستهدف من خلال الصناعة تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، قائلا: «هنوفر الدولار نتيجة أننا سنرشد استيراد المواد والخامات الأولية أو المنتج النهائي مع الصناعة، ونبدأ نصدر ونجلب دولار».

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع الأخير بتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين، متابعا:«1/9 المقبل كل مستثمر محتاج قطعة أرض يدخل على الموقع الإليكتروني لخريطة مصر الاستثمارية يقدم على القطعة اللي عايزها، وإن شاء الله سنلبي كل الطلبات، عندنا طابور واقف منتظر، وأنا قادر مع مجموعة التنمية الصناعية أننا نبدأ ننفذ».

وأشار إلى تقدم 18 مستثمرًا على قطعة أرض طرحتها وزارة الصناعة مؤخرًا في مدينة العاشر من رمضان، قائلا: «الطرح القادم سيتم كل 3 أشهر، ونستهدف إلى الوصول لمستثمر واحد على كل قطعة أرض وتحقيق كل مطالب المستثمرين».