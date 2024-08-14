محافظ بني سويف يناقش مع مسئولي التعليم بالمحافظة الاستعدادات النهائية لإطلاق البرنامج التدريبي للمعلمين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي قطاع التعليم، الترتيبات النهائية لإطلاق البرنامج التدريبي للمعلمين في إطار مشروع "التعليم من أجل الغد" ضمن استراتيجية المحافظة في الاستمرار في التنمية المهنية للمعلمين، وتطوير الأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية من خلال التنمية المهنية المستدامة.

من جانبه أشار وكيل وزارة التربية والتعليم هاني عنتر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن البرنامج التدريبي ينطلق غدً الخميس، ويستهدف أكثر من 11 ألفًا و100 معلم ومعلمة بالمرحلة الابتدائية في جميع الإدارات التعليمية، بجانب تدريب 351 موجهًا، وقد تم التوجيه بضرورة توفير التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام المتدربين، مع أهمية الالتزام بكل محاور التدريب لتحقيق الأهداف المرجوة.

ونوه وكيل التعليم، بأن الاجتماع الذي عقده بمقر المديرية، في هذا الشأن مع مسئولي مشروع "التعليم من أجل الغد"، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وغادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب، والدكتورة رشا يحيى مدير إدارة التعليم الابتدائي، والدكتور أشرف ميهوب مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومحمد حمد كبير مدربين بالمشروع، وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية قبل انطلاق البرنامج التدريبي.

وتم التأكيد على توفير الأدوات والخامات ووسائل الشرح والإيضاح لضمان سير البرنامج التدريبي بنجاح، بالإضافة تجهيز 61 قاعة تدريبية بجميع إدارات التعليم لاستقبال المتدربين، وتوفير كل متطلبات التدريب.



