أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، اليوم الأربعاء، أن «الحركة لن تشارك بالمفاوضات من أجل التفاوض فقط»، مشيرًا إلى أن «الشعب الفلسطيني هو من يحدد اليوم التالي لما بعد الحرب على قطاع غزة».

وأضاف مرداوي في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن «الحركة لا تفاوض على ما تم الاتفاق عليه والمطلوب تنفيذه»، مشيرا إلى أن «هناك مقترحا على الطاولة وافق عليه مجلس الأمن ويجب تنفيذه».

وشدد القيادي في حماس على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل، مشددًا على وجوب التأكيد على وقف الحرب وعدم اجتزاء أي مناطق من غزة.

وأمس الثلاثاء، قال ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، لشبكة سي بي أس، إن الحركة لن تشارك في المحادثات المقررة غدا الخميس.

وذكر عبد الهادي، أن الحركة لم تتلقَّ ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بالتفاوض بناءً على اقتراح سابق استند إلى رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأكمل: «نحن لسنا ضد مفهوم المفاوضات.. كنا مرنين في الجولات السابقة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته رفضوا الاقتراح ووضعوا شروطاً جديدة واغتالوا رئيس الحركة إسماعيل هنية في طهران أواخر الشهر الماضي».