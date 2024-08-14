فرقة الغربية للفنون الشعبية تقدم باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية في بورسعيد

قدمت فرقة الغربية للفنون الشعبية باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، استمرارا للحفلات الصيفية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات مع فقرات: الحصاد، الفشارة، وصيد العصاري وغيرها من الرقصات من التراث والعادات الشعبية بمحافظة الغربية بقيادة الفنان رامي جوهر، وتواصلت مع فاصل غنائي للفنانين يحيى عامر وأحلام السيد بقيادة المايسترو محمد العربي، واختتم اليوم بفقرة التنورة المميزة وسط تفاعل كبير من الحضور.

من ناحية أخرى، شهد إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، استمرار ورشة إعادة تدوير خامات البيئة التي تنفذها مكتبة طفل القوات المسلحة بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، لعمل تصميمات فنية بالكرتون والفوم، كما أقيمت ورشة حكي لمناقشة كتاب بعنوان "في أفضل حال" الذي يتناول كيفية حماية الجسم من الميكروبات والأمراض.

وتواصلت الأنشطة المنفذة من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان المالكي، مع ورشة تعليم رسم البورتريه بالرصاص بمكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد، وتتجدد فعالياتها يومي الأحد والثلاثاء، من كل أسبوع خلال الفترة المسائية.

وتحفل برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بأنشطة مكثفة ومتنوعة تشهدها جميع المحافظات من بينها عروضها التي تقدمها بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا، وعروض الهيئة بالمهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشرة، وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع"، وغيرها من الفعاليات التي تأتي في إطار الدور التثقيفي والتوعوي للهيئة.