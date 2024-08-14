 بدء تشغيل أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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بدء تشغيل أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في كوريا الجنوبية

سول - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 12:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 12:52 م

بدأ أول قمر اصطناعي، للاستطلاع العسكري، تم تطويره محليا في كوريا الجنوبية، والذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي، عملياته ، بعد اجتياز تقييم الملائمة القتالية.

وذكرت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية اليوم الأربعاء أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت أن أول قمر اصطناعي خاص بالاستطلاع العسكري ، بموجب ما يسمى ببرنامج تطوير الأقمار الاصطناعية 425، أصبح صالحا للعمليات القتالية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

ويهدف المشروع إلى نشر أربعة أقمار اصطناعية مزودة برادار الفتحة التركيبية ، وهو رادار يستخدم لإنشاء صور ثنائية أو ثلاثية الأبعاد للأشياء وقمر اصطناعي مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء.

وفي أعقاب إطلاقه من كاليفورنيا في ديسمبر العام الماضي، خضع أول قمر اصطناعي للتجسس لاختبارات تشغيلية وأخرى للطيران في مداره الفضائي في بيئة الفضاء.

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