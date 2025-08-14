هولندا: الصادرات ترتفع بوتيرة أسرع في يونيو

ارتفعت الصادرات في هولندا بوتيرة أسرع في يونيو الماضي، بحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، اليوم الخميس.

وارتفعت الصادرات بنسبة 8ر1% على أساس سنوي في يونيو، بنسبة أسرع من الزيادة التي كانت تبلغ نسبتها 1ر1% في مايو. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الزيادة الشهرية السادسة على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي أن صادرات الآلات ومعدات النقل والأغذية والسلع الفارهة، كانت مرتفعة بشكل خاص في يونيو الماضي.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 9ر4% بالمقارنة مع العام الماضي، في ظل زيادة تدفق المعادن والأغذية والسلع الفارهة والآلات ومعدات النقل.