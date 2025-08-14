استطلاع: غالبية الألمان لا يتوقعون وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا عقب قمة ألاسكا

يبدو أن غالبية الألمان لديهم توقعات منخفضة بشأن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا بشأن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبحسب استطلاع أجراه معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، يعتقد 13% فقط من الألمان أن ترامب سيتمكن من التوسط بما يكفي للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا، بينما يشكك في ذلك 84% آخرون.

ويعتقد 14% فقط من الألمان أن بوتين لديه اهتمام جاد بوقف إطلاق النار على نحو دائم، بينما لا يعتقد ذلك 82% آخرون. علاوة على ذلك، يعتقد تسعة من بين كل عشرة ألمان أنه من المهم لتحقيق وقف إطلاق نار دائم أن تشارك أوكرانيا بشكل مباشر في المحادثات.

وينقسم الألمان حول مسألة تنازل محتمل لأوكرانيا عن أراضٍ لروسيا. ويؤيد 42% من الألمان تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها المحتلة من قبل روسيا إذا كان ذلك من شأنه إنهاء الحرب، بينما يعتقد 45% آخرون أن على أوكرانيا مواصلة النضال من أجل تحرير هذه الأراضي.