فتحت المدارس الإيطالية أبوابها، اليوم الاثنين، لاستقبال الطلاب مجددا، وذلك لأول مرة منذ حالة الإغلاق التي فرضت في مارس الماضي إثر حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له وهو يصطحب أطفاله إلى المدرسة، معلقاً عليها قائلاً: " إنه اليوم الأجمل بعد عدة أشهر".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن العودة إلى المدرسة تمثل يوما هاما للمجتمع بأسره.

وأضاف كونتي، لدى مغادرته سفارة الكرسي الرسولي بروما بعد مشاركته في حدث اجتماعي هناك: "بثقة واندفاع كنا نتطلع إلى هذا اليوم المهم، لا نخفي المواقف المقلقة، لكننا سنواصل مراقبة الوضع"، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

وأشار كونتي إلى أنه سيقوم بإجراء تقييم أولي للأوضاع هذا المساء مع وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا أزولينا، مضيفا: "نعول على المدرسة على الرغم من انتشار الوباء".

بدورها، قالت وزارة الصحة الإيطالية إن 1458 إصابة جديدة سجلت أمس الأحد بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بانخفاض طفيف مقارنة بالـ1501 حالة يوم السبت.

كما أوضحت الوزارة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العناية المركزة يتزايد، حيث يبلغ عددهم حاليًا 187.