البحرين: إقامة علاقات مع إسرائيل ليس تخليا عن القضية الفلسطينية

وزير الداخلية البحريني: إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية.. فإن البحرين قضيتنا المصيرية





أكد وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن «الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا والتي تعني حماية كيان الدولة».

وأضاف نقلًا عن موقع وزارة الداخلية البحرينية، مساء الاثنين، أن «إقامة العلاقات مع إسرائيل ليس تخليًا عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم»، متابعًا: «إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية».

وشدد على أن «مملكة البحرين منذ بداية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية، ولا زال هذا الموقف لا لبس فيه»، مؤكدًا أن «هذا الإعلان لا يتعارض مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».

وأكمل: «وبعد مرور 73 عاماً على القضية الفلسطينية فإن الخطر قد انتقل الى العديد من الدول العربية والتي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة دون حاجه إلى تعداد تلك الدول لكونها معروفة بدون شك»، متابعًا: «كما تضاءلت مع الأسف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من أجل حل القضية الفلسطينية الاسرائيلية، وأن التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن ان نتجاهلها او نغض الطرف عنها».

واستطرد: «النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تجعلنا ندرك أننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا ولله الحمد من درء معظمها، وليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله إلينا إذا كان بالإمكان تفادي ذلك بأي شكل من الاشكال».

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، الجمعة الماضية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.