 ألمانيا تسجل 927 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 260 ألفا و355 حالة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 927 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 260 ألفا و355 حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:13 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 927 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 260 ألفًا و355 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و350 حالة.

وأوضح أن هناك 17 ألفًا و700 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 231 ألفا و400 شخص من الفيروس.


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