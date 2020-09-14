وزيرا الدفاع الإسرائيلي والبحريني يبحثان التعاون الأمني

ذكر تقرير إخباري، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني عبد الله النعيمي.

وقالت هيئة البث الإٍسرائيلي إن الوزيرين بحثا في الاتصال الهاتفي التعاون الأمني بين إسرائيل والبحرين.

وأضافت أن الوزير جانتس وجه الدعوة للنعيمي لزيارة إسرائيل.

كانت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أفادت بأن اتصالا هاتفيا جرى صباح اليوم الاثنين بين زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين وأوفير اكونيس وزير التعاون الإقليمي بإسرائيل، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان إقامة السلام بين الجانبين.

وأضافت أنه تم خلال الاتصال "مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، ما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية".

ومن المتوقع أن يتم في البيت الأبيض غدا الثلاثاء التوقيع على اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل، بالتزامن مع توقيع اتفاق مماثل بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة الماضية توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، لتصبح البحرين ثاني دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في الآونة الأخيرة، بعد الإمارات.