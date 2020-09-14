دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع بنك هبوعليم الإسرائيلي

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني مذكرة تفاهم مع "بنك هبوعليم" أحد أكبر البنوك في إسرائيل.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان مساء اليوم الاثنين: إن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل.



واعتبر شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "أن هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة، إلى جانب تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق التي تمتد فيها أعمالنا".



وأكد دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي في "بنك هبوعليم" على أهمية هذه الاتفاقية، معتبرا أن تأسيس علاقات قوية مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل إنجازاً لافتاً سيمكن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات، وبالتالي مع دول أخرى.



وأضاف: "يشرفنا أن نصبح أول بنك يوقع اتفاقية ستساهم بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين".



يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين الإمارات واسرائيل على التطبيع الذي أعلن عنه في الشهر الماضي، وسوف يتم التوقيع عليه رسميا في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.