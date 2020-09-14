هيومن رايتس : الحوثيون والقوات الحكومية والمجلس الانتقالي يقيدون إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، إن جماعة الحوثيين المسلحة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والقوات التابعة لها، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات" يقيدون بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن".



وأضافت في تقرير لها، أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد، ويضعف استجابتها لفيروس كورونا.



وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومعد التقرير: "الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين".



وأضاف: "القطاع الصحي المدمر في اليمن وانتشار فيروس كورونا دون رادع يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخرا إلى كارثة".



وتابع سيمبسون: "يعتمد ملايين اليمنيين على سماح السلطات بتدفق المساعدات بحريّة من أجل الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات. على الجهات المانحة الضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة".



وأوضحت هيومن رايتس، أنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، خفّض المانحون التمويل في يونيو الماضي.



وتابعت: "يرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي المقدمة إلى ملايين المحتجين".



وأكدت أن على أطراف النزاع المسلح في اليمن المستمر منذ 5 سنوات"إنهاء هذه العرقلة فورا".



وطالبت هيومن رايتس، المانحين بزيادة التمويل لهيئات الإغاثة والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد.



كما وجهت هيومن رايتس طلبا للأمم المتحدة بأن تجري تحقيقا مستقلا في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية.