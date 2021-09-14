مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة برشلونة الإسباني أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فيما تقام اليوم أيضًا 5 مباريات ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهتي النصر السعودي أمام تبريز الإيراني، وأولسان الكوري أمام كاواساكي الياباني.

وتستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا (مرحلة المجموعات):

يونج بويز (سويسرا) × مانشستر يونايتد (إنجلترا) 6:45م beIN Sports 1 HD Premium

إشبيلية (إسبانيا) × ريد بول سالزبورج (النمسا) 6:45م beIN Sports 2 HD Premium

برشلونة (إسبانيا) × بايرن ميونخ (ألمانيا) 9:00م beIN Sports 1 HD Premium

دينامو كييف (أوكرانيا) × بنفيكا (البرتغال) 9:00م beIN Sports HD Xtra 2

فياريال (إسبانيا) × أتلانتا (إيطاليا) 9:00م beIN Sports HD 2 English

تشيلسي (إنجلترا) × زينيت (روسيا) 9:00م beIN Sports 2 HD Premium

مالمو (السويد) × يوفنتوس (إيطاليا) 9:00م beIN Sports 3 HD Premium

ليل(فرنسا) × فولفسبورج (ألمانيا) 9:00م beIN Sports HD Xtra 1

دوري أبطال آسيا (دور الـ16):

ناجويا جرامبوس (اليابان) × دايجو (كوريا الجنوبية) 11:00ص SSC7 HD

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) × كاواساكي فرونتال (اليابان) 1:00م SSC7 HD

استقلال دوشنبه (طاجيكستان) × برسيبوليس (إيران) 5:00م Diema Sport HD

النصر (السعودية) × تركتور سازي تبريز (إيران) 6:00م SSC7 HD

الشارقة (الإمارات) × الوحدة (الإمارات) 7:00م Diema Sport 2 HD