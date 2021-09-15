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رسمياً.. الزمالك يوافق على إعارة جنش إلى فيوتشر

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 11:51 م

أعلن نادي الزمالك موافقته على انتقال حارس المرمى محمود عبدالرحيم "جنش" إلى صفوف فريق فيوتشر.

وجاء الانتقال على سبيل الإعارة لمدة عام، بعدما كان النادي حديث العهد قد تفاوض الفترة الماضية لضم اللاعب.

وخرج جنش من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، الذي رفض عودته للتدريبات، بسبب الأزمة التي أثيرت قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي للدوري الممتاز، ورفضه الجلوس احتياطيا للحارس محمد أبوجبل، ما دفع المدرب لاستبعاده حتى نهاية الموسم.

ورغم مشاركته في احتفالات التتويج وظهوره مع الفريق، إلا أن كارتيرون تمسك برحيله خاصة مع عودة الحارس الشاب محمد صبحي الذي أعير الموسم الماضي للاتحاد السكندري.

 


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