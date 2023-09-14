ارتفاع أسعار النفط بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الخميس، لما يقرب من اعلى مستوى منذ 10 أشهر بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من حدوث نقص في إمدادات النفط بالسوق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بلغ نحو 89 دولارا للبرميل بعد تراجعه أمس بنسبة 4ر0%.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية الصادرة أمس سيزيد الطلب على العرض بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور تقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والولايات المتحدة عن العجز المتوقع في إمدادات النفط في السوق العالمية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار عبر الوقت وهو ما يشير إلى ندرة المعروض.

أظهرت بيانات منظمة أوبك الصادرة يوم الثلاثاء احتمال حدوث عجز في إمدادات النفط في السوق العالمية بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام المقبل وهو ما يمكن أن يكون أكبر عجز منذ أكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي مددت فيه المملكة العربية السعودية قرارها خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي.

يذكر أن السعودية أعلنت في الأسبوع الماضي اعتزامها تمديد قرار خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي، رغم وجود نقص في إمدادات النفط في الأسواق بالفعل.

وأشار تقرير أوبك إلى تراجع حاد في مخزونات النفط العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع توقع تراجع بنحو 3ر3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وبحسب تقرير أوبك فإن الدول الأعضاء وعددها 13 دولة ضخت خلال الربع الحالي من العام ما يعادل 4ر27 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 8ر1 مليون برميل تقريبا عن احتياجات المستهلكين.

وإذا ابقت المنظمة على مستويات الإنتاج دون تغيير، كما ألمحت المملكة العربية السعودية أكبر دولة منتجة للنفط في المنظمة، فإن الفجوة بين العرض والطلب يمكن أن تتضاعف تقريبا خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين ترى أوبك أنها تحتاج لإنتاج 7ر30 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الحالي حتى تلبي الطلب على الخام.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و24 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر0% إلى 97ر88 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 5ر0% إلى 31ر92 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.