5 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي بالقرب من مدرسة دار الأرقم شمال غرب مدينة غزة

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أعلن الدفاع المدني في غزة، صباح السبت، استشهاد 5 فلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي بالقرب من مدرسة دار الأرقم شمال غرب مدينة غزة.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن الدفاع المدني قوله: «ارتقاء 5 فلسطينيين وعدد من الجرحى إصابتهم خطيرة؛ نتيجة قصف إسرائيلي بالقرب من مدرسة دار الأرقم شمال غرب مدينة غزة».

ومع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الـ344، يواصل الاحتلال قصفه الصاروخي والمدفعي في عديد والمناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت جثامين 10 شهداء بينهم 4 أطفال، و3 سيدات، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بستان في حي التفاح شرق مدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

فيما استُشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة من عائلة العمراني، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة العمراني في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية بمدينة غزة، للمرة الثانية، فيما أصيب آخرون يقطنون في منازل مجاورة.

ووصل شهيد إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال القطاع، من منطقة مضخة بيت حانون، بفعل استهداف الاحتلال المدفعي المتواصل.

كما اُستشهد مواطنان، وأُصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال المدفعي لبيت حانون.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد منزلا لعائلة المقادمة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال غزة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ووسط القطاع، شهد شمال غرب النصيرات قصفا مكثفا من قبل طائرات الاحتلال، فيما استهدف القصف المدفعي شمال شرق مخيم البريج.