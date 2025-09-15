برشلونة يكتسح فالنسيا 6-0 ويطارد ريال مدريد في صدارة الليجا

اكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز، ليواصل مطاردة ريال مدريد المتصدر.

تقدم برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة 29 من عمر المباراة، ثم أضاف البديل رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يعود فيرمين لوبيز ويسجل الثاني له والثالث للفريق الكتالوني بتصويبة صاروخية في الدقيقة 56، وعاد رافينيا وسجل الهدف الرابع للبلوجرانا في الدقيقة 66، قبل أن يختتم روبرت ليفاندوفسكي مهرجان أهداف البارسا بالهدفين الخامس والسادس في الدقيقة 76، والدقيقة 86.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة العاشرة بعد مرور 4 جولات من الدوري الإسباني، ليتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويحل برشلونة يوم الخميس المقبل ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود الأحد المقبل للدوري بمواجهة خيتافي في الجولة الخامسة.