منتخب ألمانيا يتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه

قلبت ألمانيا، بطلة العالم، تأخرها إلى فوز على تركيا بنتيجة 88 / 83 لتحرز لقب بطولة أوروبا لكرة السلة 2025، اليوم الأحد.

ظهر دينيس شرودر، قائد الفريق، بشكل رائع، حيث سجل آخر ست نقاط في المباراة، محرزا 16 نقطة، بالإضافة لتقديمه 12 تمريرة حاسمة لزملائه خلال اللقاء، بعد بداية بطيئة.

توج منتخب ألمانيا باللقب القاري للمرة الثانية بعد نسخة عام 1993.

وتقدم المنتخب التركي في معظم فترات المباراة، لكنه اكتفى في النهاية بالمركز الثاني كما حدث في نسخة عام 2001، حيث لم يكن تفوق نجمه ألبرين سينجون، الذي أحرز 28 نقطة في المباراة، كافيا لتتويج الفريق باللقب.