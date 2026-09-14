تستعد جامعة المنيا لاستضافة فعاليات معسكر «التفكير التصميمي وتوليد الأفكار»، خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2026، والذي يقام بالتعاون بين جامعة المنيا، ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ضمن جولات مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار بالمحافظات، في تجربة نوعية تقام لأول مرة بإقليم شمال الصعيد، بما يعكس الدور المتنامي لجامعة المنيا في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتهيئة بيئة محفزة أمام الطلاب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات وحلول قابلة للتطبيق.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن استضافة الجامعة لهذا المعسكر تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تمكين الطلاب من امتلاك أدوات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال، وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى أن دعم الابتكار لم يعد نشاطًا مكملًا للعملية التعليمية، وإنما أصبح أحد المسارات الأساسية لبناء شخصية الطالب القادرة على صناعة المستقبل.

وأوضح أن الجامعة تحرص على توفير مساحات حقيقية أمام الشباب للتعبير عن أفكارهم واختبارها وتطويرها، مؤكدًا أن الاستثمار في عقول الطلاب وأفكارهم يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل التنمية، وأن الجامعة تسعى إلى بناء جيل لا يكتفي بالبحث عن فرصة عمل، وإنما يمتلك القدرة على ابتكار الفرص وصناعة حلول جديدة للتحديات التي تواجه مجتمعه.

وأضاف أن استضافة جامعة المنيا لهذا الحدث، للمرة الأولى على مستوى إقليم شمال الصعيد، تؤكد مكانتها كمحور فاعل في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتترجم توجه الدولة نحو نشر ثقافة الابتكار وتمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان زكي الشريف، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا، أن المعسكر يمثل فرصة تدريبية مكثفة للطلاب الراغبين في اكتساب تجربة عملية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، من خلال التعرف على منهجيات التفكير التصميمي وتوليد الأفكار وتطوير الحلول بصورة تطبيقية وتفاعلية، موضحة أن المعسكر يستهدف تدريب الطلاب على النظر إلى المشكلات من زوايا مختلفة، وفهم احتياجات المستفيدين، وتوليد أفكار مبتكرة، ثم تطوير هذه الأفكار وتحويلها إلى حلول أكثر وضوحًا وقابلية للتطبيق، من خلال العمل الجماعي والتدريب العملي والممارسة المباشرة.

وأضافت أن البرنامج التدريبي يمتد على مدار ثلاثة أيام، ويمنح المشاركين تجربة متكاملة تبدأ من اكتشاف المشكلة وتوليد الأفكار، وصولًا إلى تطوير الحلول، بما يساعد الطالب على الانتقال من مجرد امتلاك فكرة إلى امتلاك منهجية واضحة لتقييمها وتطويرها وتحويلها إلى قيمة وفرصة حقيقية.

ويشارك طلاب الجامعة في مجموعة من الأنشطة والتدريبات العملية التي تعتمد على التفاعل والعمل الجماعي، بما يسهم في تنمية مهارات الإبداع وحل المشكلات والتفكير النقدي والعمل ضمن فرق، إلى جانب تعريفهم بالأدوات والمنهجيات الحديثة المستخدمة في تطوير الأفكار الابتكارية.

ويحصل المشاركون في ختام المعسكر على شهادة تدريبية معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بما يعزز القيمة التدريبية للبرنامج ويدعم استفادة الطلاب من التجربة في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وتأتي استضافة جامعة المنيا لهذا المعسكر في إطار جهودها لبناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الوطنية المعنية، بما يتيح للطلاب فرصًا عملية لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول ومشروعات ذات أثر. وتؤكد الجامعة أن تمكين الشباب من أدوات الابتكار يمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، ودعمًا لمسار التنمية، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال ويجعل الجامعة نقطة انطلاق لأفكار ومشروعات شبابية واعدة من قلب صعيد مصر.